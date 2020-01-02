Известная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков на своей странице новыми фото и видео

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами, сообщает Politeka.

В этот раз в разделе Стори Алина показала, как планирует провести новогодние праздники после работы. Звезда позировала в одном халате, лежа на постели. При этом артистка отметила, что сейчас хочет лишь лежать и есть мешок мандарин, ведь ее будни были очень насыщенны.

Также Алина удивила сеть кадрами из гримерки, позируя в изящном тонком платье черного цвета. Певица выставила вперед ножки, показывая стройность своей фигуры. В подписи звезда ответила, что ждет от поклонников ответа на вопрос: какая из фото выглядит лучше.

Вот что написали пользователи сети Инстаграм:

«Обе хорошие, хотя одинаковые», «Какой-то взгляд не понятный Как из мрамора.В этом и прелесть. 👍💖», «Ти классная алина гросу», «Красотка💐❤️», «А есть вариант 3 ?», «КРАСОТКА твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».

Также Алина поразила новым имиджем, которым похвасталась в социальной сети Инстаграм. Как известно, недавно Алина вернулась домой, в Киев, откуда активно постит новые снимки.

Девушка представила в Инстаграм также серию фото, на которых позирует в компании радиоведущего, к которому приходила на эфир. Как оказалось, Алина собралась выступать на радио "Пятница". В подписи к фото звезда проинформировала об этом, показав себя в компании незнакомого мужчины.

Алина позировала на кадре в стильном черно-белом платье. Ее волосы красиво уложены и завитыми прядями спадают на плечи, а на лице легкий макияж.

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.