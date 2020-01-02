39-летняя российская певица Анна Семенович умеет отрываться на полную катушку, что и доказала поделившись пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, артистка выложили в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых развлекается с подругой-блондинкой, 50-летней актрисой Лилией Абрамовой, на танцполе. Также в кадр попали и другие любительницы потанцевать. Кроме того, Аня держит в руках микрофон и, порой, подходит к подруге, прижимаясь к ней всем телом, чтобы спеть вместе.

Эффектная Семенович сразу же бросается в глаза: на артистке красное платье с невероятно пленительной зоной декольте, подобную красоту трудно скрыть.

Аня танцует, трясет и трется о подругу сочными прелестями и, очевидно, ей наплевать на мнение окружающих. Отвязная получилась вечеринка.

"Анька, ты красотка. Люблю тебя. Ты понимаешь это?", - подписала кадры подруга певицы.

Ранее мы сообщали, Семенович оригинально поздравила поклонников с новым 2020-м годом. Певица поделилась в Инстаграм роликом, сделанном из кусочков прошлых видео. Так что артистка собрала воедино полюбившиеся за год разные образы. Правда, одна деталь все же их, безусловно, объединяет - это роскошные формы красавицы, что пленили миллионы мужских сердец. В кадре Семенович танцует, плавно и сексапильно двигаясь под музыку.

Певица поздравила фанатов и сообщила, что хочет в новом году исполнить свою мечту - побывать в Японии.

"Мои дорогие, с наступающим вас Новым годом 🎄 Я не буду подводить итоги, но поставлю для себя и для вас пару целей на следующий 2020 год ⭐️ Стать ещё счастливее, начать делать то, что давно откладывала на завтра, постараться стать лучшей версией себя, слетать в Японию 🤩 и двигаться только вперёд в своей профессии 🍀 Пусть все наши мечты сбываются и Жизнь в удовольствие, будет нашей реальностью 🙏🏼 Люблю вас, мои хорошие! Спасибо, что все это время со мной ❤️ Веселого нам всем праздника 🤪 и легкого состояния здоровья завтра утром 😂😂😘 🤪🎉С Новым годом 🎉", - подписала ролик певица.

Поклонники остались в восторге от поздравления звезды:

"Анна семенович Се*сбомбочка❤️"

"Бомбическая. ПРЕЛЕСТЬ НЕ ЗЕМНАЯ🔥"

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"