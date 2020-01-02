Ани Лорак поклонники уличили в пластической операции на груди

В соцсети артистка разместила ролик, на котором вместе с дочерью пожелала подписчикам всего лучшего в 2020 году, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поклонники остались довольны поздравлением, при этом не только из-за сказанных теплых слов. Большое число комментаторов обратили внимание на позитивные изменения во внешности звезды. Дело в том, что вечернее платье, которое Лорак выбрала для записи видео, плохо открыло на всеобщее обозрение пышные прелести певицы. Фанаты отметили, что раньше такого бюста у любимицы не замечали.

Более того, новые изменения увидели поклонники и на лице звезды.

«Ахххххх эти сиськи», «Ещё немного и взорвется кое-что. Там давление 50 атмосфер давит на платье. Молодцы портные», «Старят её такие сиськи как у коровы», «ты что с лицом сделала?», «Рот перекошен, превращается в Гурченко, это ж надо так обколоться что не узнаваемая», «Лорак да ты уже улыбаться не можешь.. вот и все! лицо опухло. это дно», «Господи, что за платье вульгарное тем более перед ребенком», «Сиськи классные», «Какие тити», – отметили в сети.

Напомним, что образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями. Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

В этот раз Лорак показала, как посетила сказочное шоу вместе со своей дочерью Софией. Отметим, шоу Татьяны Навки, точнее, ее героиню, озвучила сама Каролина, чем очень гордится.

Сама звезда радостно позировала с дочерью во время первой презентации, а также фотографировалась с ребенком на специальной фотосессии. Позже в разделе Стори артистка показала, как развлекается во время представления.

До этого Лорак решила показать кадры с выступления с шоу "Дива". Ролик артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На представленных кадрах она позирует на сцене в откровенных нарядах – стильные боди, прозрачные платья и латексные костюмы можно заметить в видео.

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