Звезды в любом возрасте любят демонстрировать свою фигуру, с помощью откровенных нарядов
Однако некоторые красотки с годами решили немного остепениться и полностью изменить свой имидж.
Одной из таких знаменитостей является Памела Андерсон. Звезда активно публиковалась в мужском журнале Playboy и являлась настоящей секс-дивой, пишет wday.ru. Артистка могла смело появиться в нарядах, которые напоминают нижнее белье или в купальниках.
Сейчас 52-летняя модель отдает предпочтения платьям миди и брючным костюмам.
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Тогда она выбирала короткие шорты, кожаные ботфорты, мини-топы, микроюбки, но став дважды мамой, Кристина решила изменить стиль.
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