Звезды в любом возрасте любят демонстрировать свою фигуру, с помощью откровенных нарядов

Однако некоторые красотки с годами решили немного остепениться и полностью изменить свой имидж.

Одной из таких знаменитостей является Памела Андерсон. Звезда активно публиковалась в мужском журнале Playboy и являлась настоящей секс-дивой, пишет wday.ru. Артистка могла смело появиться в нарядах, которые напоминают нижнее белье или в купальниках.

Сейчас 52-летняя модель отдает предпочтения платьям миди и брючным костюмам.

Актриса Роуз Макгоуэн, которая известна по роли в старом сериале "Зачарованные", однажды вышла обнаженной на красную дорожку MTV Video Music Award. Сейчас Роуз одевается исключительно сдержанно, а тот наряд вспоминает, краснея.

Меган Фокс - красотка с идеальной фигурой. Девушка позволяет себе любые наряды. В начале карьеры девушка выбирала соблазнительные платья, но выйдя замуж и став матерью троих сыновей, она отказалась от откровенной одежды.

Виктория Бэкхем в эпоху группы Spice Girls одевалась очень эпатажно. Но сейчас, являясь законодательницей моды, она себе такого не позволяет.

Леди Гага часто удивляла поклонников выбором одежды. Однако сейчас ее стиль более элегантный - она надевает вечерние платья в пол, подбирает аксессуары и делает красивый макияж. Звезду невозможно узнать.

Певица Кристина Агилера всегда конкурировала с Бритни Спирс. Чтобы избавиться от образа пай-девочки, Кристина выпустила провокационный альбом «Dirty», и снялась в откровенном клипе.

Тогда она выбирала короткие шорты, кожаные ботфорты, мини-топы, микроюбки, но став дважды мамой, Кристина решила изменить стиль.

Бейонсе одевалась соблазнительно, а ее клипы признавали самыми горячими. На данный же момент певица одевается все так же соблазнительно, но с толикой элегантности.

Рианна всегда привлекала внимание откровенными нарядами. Она даже не остановилась перед тем, чтобы надеть прозрачное платье, которое вообще ничего не скрывало.

Сейчас у артистки роман с арабским миллиардером, ради которого она стала тщательно подбирать одежду.

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