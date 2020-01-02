Артистка Студии "Квартал 95"сверкнула открытым телом в новогоднем наряде
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала» Екатерины Никитиной. Так на новом опубликованном видео Екатерина Никитина поздравила всех с наступившим новым годом.
На новом опубликованном видео девушка эффектно отправляет воздушный поцелуй и при этом, частично, видна ее грудь.
Поклонников такая лучезарная и откровенная видео-открытка, где Екатерина красуется в платье с мега-глубоким вырезом, очень порадовала.
Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:
«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.
Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:
«Надо же как колбасит…»
«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»
«Ого и такое бывает…»
Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.
Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.
Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.
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