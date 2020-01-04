47-летняя звезда Голливуда Камерон Диас родила первенца
Об этом легендарная актриса написала в своем Instagram, передает Politeka.net.
Голливудская звезда Камерон Диас призналась, что у нее родилась дочь по имени Реддикс.
"С Новым годом от Медденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – написала всемирно известная актриса в своем личном Instagram.
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Камерон Диас сразу предупредила своих поклонников, что она не планирует публиковать в социальных сетях фотографии новорожденной дочери и делиться любыми подробностями из ее жизни, "кроме того, что она действительно очень милая".
Стоит отметить, что Камерон Диас сыграла свадьбу с Бенджи Медденом в январе 2015 года. Торжественная церемония была организована в особняке звезды Голливуда, который расположен в Беверли-Хиллз — престижном районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Для Диас и Меддена этот брак стал первым.
Ранее мы рассказывали о том, что голливудская звезда Камерон Диас всерьез задумалась над завершением карьеры. Об этом в комментарии журналистам рассказала подруга актрисы Сельма Блэр.
«Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме «Милашка». Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино», — подчеркнула она.
Позже сама Камерон Диас призналась, что ей легко живется без съемок и напряженного актерского графика. Сейчас Камерон очень счастлива со своим супругом Бенджи Медденом и ради него была готова оставить Голливуд.
«Я сейчас действительно ничем не занимаюсь, я на «пенсии», и это потрясающе», – призналась голливудская звезда.
Напомним, известная голливудская звезда Камерон Диас намерена завершить свою актерскую карьеру
Как ранее писала Politeka, что 45-летняя американская модель и актриса Камерон Диас беременна.
Также Politeka писала о том, что Камерон Диас подтвердила невероятные слухи о себе.