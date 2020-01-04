61-летняя Мадонна не стесняется папарацци и вовсю отдыхает с молодым любовником

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, легендарная певица решила отменить свои концерты из-за адской боли после полученной травмы.

Но это не помешало 61-летней Мадонне отправиться на семейный отдых в компании 25-летнего любовника Ахламалика Уильямса.

Известно, что перспективный танцовщик присоединился к детям певицы - его ровеснице Лурдес, 14-летнему Дэвиду, 13-летней Мерси и близняшкам Эстер и Стелле.

"До свидания, 2019 год! Мы продолжаем плавать с акулами! И идем по неизведанным дорогам!", - написала Мадонна в подписи к опубликованному снимку, на котором можно увидеть ее любовника и сына Дэвида.

Отец молодого танцовщика подтвердил в комментарии журналистам, что отношения Уильямса и Мадонны вышли на новый уровень. Пара встречается чуть больше года, и известная певица уже успела познакомиться с семьей молодого избранника.

Также известно, что 61-летняя Мадонна пригласила родителей молодого любовника на свои шоу 2020 года в Лондоне и Франции.

Ранее мы рассказывали о том, что у скандальной Мадонны начались проблемы. Несколько дней назад звезда отменила свой концерт "X tour" в Майами всего за два часа до выступления.

Вероятной причиной назвали ходатайство бывшего мужа Мадонны Гая Ричи по факту того, с кем дети проведут Рождество. Сейчас у пары идет война за то, где будет жить их общий родной сын, Рокко, и приемный, Дэвид.

Как говорит Гай, Мадонна не придерживается условий их бракоразводного процесса и вопросов опеки над детьми. Поэтому он обратился к судье, чтобы поп-звезда подчинилась.

Стоит отметить, что подобный же конфликт у бывших супругов возник еще четыре года назад. Тогда Рокко приказали вернуться к Мадонне, чтобы отпраздновать с ней Рождество.

Напомним, Мадонна ошеломила новым видео.

Как сообщала Politeka, Мадонна женила на себе молодого латиноса.

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