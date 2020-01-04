Светлана показала, как на самом деле снимали её клип "Новый Рим"

Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд. Мини платье Светланы выгодно подчеркнуло ее формы, а золотистые сапоги придали еще больше пикантного вида.

В разделе Стори звезда показала также, как проходили сами съемки ее нового клипа. При этом ранее в Инстаграм она прокомментировала премьеру:

«Новый Рим на @1tv 😬🤘 В Новогоднюю Ночь мы сделали премьеру !!! Я так люблю танцевать под эту песню 🤪 Хореографы постановщики, ну и..... Скоро клип 🎄🤩 Ты ждёшь? Как тебе наши танцы ?🤪🤩🤟», – пишет певица под новым постом.

Отметим, поклонники активно оббсуждали новые фото Светланы. Кому-то ее образ нравится, а другие шутят, что движения звезды выглядят несколько странно, в особщенности во время припева.

Также в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.