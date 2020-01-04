Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде, пишет Politeka.

В этот раз певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в новогоднем блестящем луке.

Так, Дорофеева позирует в дерзком экстра-мини платье в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнять образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем.

До этого Надя показала похожий кадр, но уже с Позитивом. Так, Алексей, позирующий рядом с ней одет в блестящий костюм изумрудного оттенка, поверх которого никанута теплая куртка красного оттенка. При этом артисты улыбаются, прижавшись друг к другу.

До этого Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья. Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

На другом снимке с раздела историй, Дорофеева запечатлена в той же позе на сцене, но уже в другом наряде. На ней - мини-платье цвета синий металлик, из-под которого выглядывают чулки. Она также соблазнительно прогнулась вперед.

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева потрясла прелестями вместе с мамой

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила жаркий вечер без Дантеса