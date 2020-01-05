Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Не так давно певица представила целый альбом в новом стиле, некоторые песни произвели фурор. При этом Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу.

В этот раз звезда представила фото со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Пикантности кадру придало то, что артистка приподняла ногу, демонстрируя самому Урганту стройную ножку, обутую в изящные босоножки на шпильке.

Таким образом певица повторила кадр, сделанный для обложки ее нового альбома.

Также в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд. Мини платье Светланы выгодно подчеркнуло ее формы, а золотистые сапоги придали еще больше пикантного вида.

Звезда показала также, как проходили сами съемки ее нового клипа.

Также в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.