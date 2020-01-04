Известная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков на своей странице новыми фото и видео

Так, украинская певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами, пишет Politeka.

Она опубликовала несколько фотографий в белом костюме и белых лодочках на шпильке. На фото певица позирует сидя на черном кожаном кресле, закинув ногу за ногу. На фоне – новогодняя елка, украшенная красными шарами.

Для фотосессии Гросу выбрала неброский макияж: светлые губы, нюдовые тени пудрового цвета, ровный тон и светло-коричневый карандаш для бровей. Образ дополнился массивными круглыми серьгами. Также на правой руке звезды можно хорошо рассмотреть свадебное кольце из белого золота.

«Наконец-то снег пошёл и хоть как-то ощущается зима🙌🏼😋❄️❄️❄️ У меня долгожданные выходные и я полностью ими наслаждаюсь🤗🤗🤗 Хочу запастись имбирным чаем и смотреть рождественские фильмы 😍 а какой у вас топ любимых занятий в праздничные дни?)) я возьму себе их тоже на заметку ))) А вы ловите от меня топ картин под новогоднее настроение:)», – написала она в посте, приложив к нему немаленький список фильмов прошлых годов. Среди них Рождественская история, 2009, Отпуск по обмену, 2006, Полярный экспресс, 2004, Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961, Один дома, 1990 и другие.

В комментариях поклонники Гросу отметили, что в их городах еще нет снега, а также поблагодарили за настроение и фильмы.

«Безумно красивая ))) 😘❤️ почти все фильмы смотрел ! Очень хороший выбор !», «Ну такая пошлячка😂😂😂😂 конечно, шутка, ты – ох**нная девушка😻😻», «В Харькове до сих пор нет снега 😣», «В белом очень красиво», « Красотка», «Какая вы красивая», «Вы очень красивая 😍😍😍😍», «Красуня», «Алиночка, ты очень красивая и нежная😘...Абажаю тебя! Со снежком👌👍😉...Спасибо за шпаргалочку по досугу😊👌👍😘», «Какая же вы красивая😍😍😍», «Классные фильмы», – отметили в соцсети.

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.