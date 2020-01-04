Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, которая сейчас строит свою музыкальную карьеру, поделилась пикантным фото без одежды

Соня решила сделать снимок в одном белом белье на фоне стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети Instagram.

Для необычной фотосессии на улице она надела прозрачные сапоги, белые бесшовные трусики, а также топ с рукавами и горлом белого цвета. На снимке она загадочно смотрит в даль.

«Нужно научиться замечать счастье в каждом мгновении яркой и неповторимой жизни. ✨», – подписала она свое фото философским высказыванием о жизни.

В комментариях поклонники девушки начали активно выражать свое мнение о смелом фото. Всем до единого фолловера Сони понравилась ее выходка.

«Вау», «Красуня», – пишут в социальной сети.

Также Соня Кей оставила к фото геотег, в котором указала, что сфотографировалась обнаженной в Херсоне. Стоит отметить, что по Украине сейчас температура не превышает несколько градусов выше нуля.

Можно предполагать, она поделилась старым фото из летнего архива.

Напомним, что ранее Соня решила примерять на себя майку хоккеиста.

Племянница Ротару таким образом решила показать, как она любит хоккей.

"А вы любите хоккей так, як люблю его я?"

Фанаты оставили несколько комментариев под фото:

"А Олега в студию , пусть хоть один куплет споёт твоего хита !)", "Я то думаю, куда майки пропадают", "Вперед Херсон, твои фанаты всегда с тобой. Херсонский Днепр".

Ранее мы сообщали, что племянница Ротару соблазнила видом в новом смелом образе.

Соня в этот раз показала себя в гольфе с пайетками. На лице у девушки с украшений сделаны узоры. А волосы собраны так, чтобы получились рожки на голове.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Какая красивая", "Классная".

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