Популярная украинская исполнительница MARUV показала томные снимки в облегающем платье

Как сообщает Politeka, ними девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованных снимках MARUV позирует в коротком платье, выставив напоказ «гордость Кардашьян» и «осиную» талию.

Можно заметить, что девушка якобы позирует на фоне диамантов, а образ она решила дополнить элегантной шапкой во французском стиле и высокими ботинками.

Уточним, что поклонники MARUV были лишены возможности высказать восхищение о наряде кумира, поскольку фото девушка опубликовала в Stories.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница MARUV показала аппетитные формы в латексе. Снимками девушка поделилась в Instagram.

«Это было мое самое необычное выступление!», - говорится в подписи.

Уточним, что MARUV выступила со своей подтанцовкой в латексных нарядах лишь для одной семьи. Группа стала «новогодним подарком». При этом можно заметить, что выступление певицы смотрели несовершеннолетние дети.

Однако, украинцы были лишены возможности комментировать инцидент. Кадрами MARUV поделилась в Сторис.

До этого певица Maruv опубликовала фото, на котором показала, как выглядит на самом деле. Звезда предстала в домашней обстановке и в обычной одежде без латекса.

Фото было обнародовано на официальной страничке в Инстаграм артистки. В кадре Maruv в белой футболке с ярким рисунком и спортивных штанах с тремя белыми полосками позирует на диване. Звезда держит на руках троих красивых собачек, смотрит в камеру и широко улыбается. На певице лишь легкий макияж со стрелками на глазах.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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