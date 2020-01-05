Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Не так давно певица представила целый альбом в новом стиле, некоторые песни произвели фурор. При этом Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу.

В этот раз звезда представила фото со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж. Лобода запечатлена в момент, когда рядом с ней позировал и сам Иван с серьезным выражением лица.

Публикация Светланы не осталась без внимания, фолловеры начали активно обсуждать и пение артистки, и ее образ.

Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, объявила о презентации клипа на песню "Новый Рим".

Красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она предстала за трибуной в невероятно роскошном образе. Звезда будто готовится дать брифинг: на трибуне расставлены микрофоны, а сзади нее стоят два красавчика-телохранителя в ковбойских нарядах.

На Лободе кожаный топ черного цвета и расстегнутая блуза бронзово-золотистого оттенка, что аж виден ее плоский животик. На шее массивное украшение с синей птицей.

"Премьера!!! Live!!! #НОВЫЙРим #сегодня @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - подписала кадры Светлана.

Комментирующие тут же принялись обсуждать внешний вид артистки и ее объявление. За час пост собрал почти 20 000 лайков.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.