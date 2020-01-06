Супруга известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, порадовала поклонников новым фото с семьей
На снимке артист изображен вместе с детьми - двумя маленькими сыновьями, пишет Рoliteka.net. Все трое смотрят в сторону большого дерева, купаясь в бассейне. Дмитрий крепко обнимает сыновей.
Фото было сделано возле хижины в теплых краях.
"Мои♥️♥️♥️наконец-то отпуск🌴 Наконец-то вместе 👨👩👦👦", - подписала милое фото супруга.
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Стоит отметить, что Монатик тоже опубликовал фото с сыновьями и женой на своей странице соцсети.
На снимке семья прогуливается по берегу, любуясь природой.
"#МОИ наконец-то отдыхаем... #УспелиОтдохнуть", - написал Дмитрий.
Посты супругов собрали тысячи лайков и много комментариев.
"Ируся, хорошо вам отдохнуть!❤️", "Какие милые ❤️❤️❤️", "Какая красота!❤️", "❤️❤️❤️ Обнимаю", "Зимние каникулы а вы на море 😂💪😍😍😍", "Хорошо вам отдохнуть❤️❤️. Очень красивая фотография 😊", "Мальдивки", "Хорошего отдыха🙏🏻❤️", "Маленькие #Монатики КЛАСС 🙌🏼 📸💨👍🏼
С Новым Годом вас друзья!!! 🎄", "Какие Пушистики❤️ хорошо отдохнуть😍❤️", "Хорошего отдыха 🖤🖤🖤🖤", "Шиши тут 👉🏿 🎄🎄🎄", "Майами?", "Как красиво! Прекрасного отпуска, вы на него заслужили 👍🏻", "Где отдыхаете?😍", - написали пользователи сети.
Напомним, 1 января Ирина Монатик опубликовала новое фото с мужем.
На снимке пара позировала на фоне гор и елок.
Красотка предстала в зеленой дутой куртке и без шапки. Ее волнистые волосы развеял ветер. Ирина ярко улыбалась и смотрела в камеру.
Тем временем Монатик держал камеру, чтобы сделать кадры с женой. Для выхода певец выбрал шапку и черную дутую куртку.
Оба выглядели свежо и счастливо. Геолокация указывала, что семья находилась в Куршавеле.
Ранее мы писали, что Ирина Монатик сделала селфи в зеркало. Девушка позировала в пиджаке, из-под которого виднелось обнаженное тело.
Красотка закинула волнистые волосы набок и пристально посмотрела в зеркало. Макияж Ирины - с акцентом на глаза.
"Прекрасный 2019! Спасибо тебе за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала супруга артиста.
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