Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут просто обожает привлекать к себе внимание разными способами на страницах соцсетей

В этот раз в своем Instagram-микроблоге знаменитость показала новую черно-белую фотосессию, пишет Рoliteka.net

На одних снимках Ольга Фреймут позирует в белом топе и широких штанах, на других свой образ дополнила черным пиджаком. Волосы ее распущена, а изюминкой фото стал пронзительный взгляд звезды.

В своем посте Фреймут также похвасталась, что подарила на Новый год мужу книгу, над которой работала 2 года.

«Она ограниченного издания, где собраны фразы моих детей с момента, как они начали разговаривать. Это вызывает улыбку», - сообщила телеведущая.

Подписчики не остались в стороне и принялись комментировать снимки. Они отметили, что теледива выглядит очень уставшей и в ее глазах печаль.

«Какая красивая фотосессия, наконец-то 😍😍😍😍», «Идеал красоты», «Такая изящная красота. И печаль в глазах», «Невероятная женщина», - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут похвасталась отдыхом на заграничном курорте.

Известная украинская ведущая также пополнила ряды отдыхающих звезд и поспешила поделиться со своими поклонниками приятным моментом.

Так, на своей instagram-страничке Фреймут попозировала в белоснежной одежде в обнимку со своим супругом Владимиром Локотко на фоне красивого морского пейзажа.

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Звезда опубликовала несколько фото с места.

На снимках, кроме самой Ольги, запечатлена ее дочь Злата. Судя по геолокации фото были сделаны в местном лувре.

На одном из кадров Фреймут позирует в брюках, демонстрируя длинные стройные ножки. Также на Ольге блуза с глубоким декольте. Завершают ее образ различные аксессуары и красивые босоножки.

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