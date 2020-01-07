Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Не так давно певица представила целый альбом в новом стиле, некоторые песни произвели фурор. При этом Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тилльдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. По этому поводу артистка уже поделилась первыми жаркими кадрами, позируя на побережье. В крошечном бикини фигура Светланы смотрелась еще более стройной. Отметим, пост в Инстаграм с фото Лободы буквально завалили комментариями.

Также звезда представила фото со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Пикантности кадру придало то, что артистка приподняла ногу, демонстрируя самому Урганту стройную ножку, обутую в изящные босоножки на шпильке.

Таким образом певица повторила кадр, сделанный для обложки ее нового альбома.

Также в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд. Мини платье Светланы выгодно подчеркнуло ее формы, а золотистые сапоги придали еще больше пикантного вида.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.