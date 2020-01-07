Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается на концерте в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде, пишет Politeka.

В этот раз певица показала необычное видео, которым немало взбудоражила сеть. На представленных кадрах Надя появилась в весьма блестящем луке.

Так, Дорофеева позировала в дерзком экстра-мини платье в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнить образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем.

«Твои танцы как отдельный вид искусства ❤️», «Надя🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️зайди🙏🙏в❤️директ», «Это было #vislovo🔥😍», «Лучше!», «Всей семьёй смотрели VISLOVO, это было не забыванмое зрелище😍», «Я твоя фанатка❤️❤️❤️», «Лучшая 🔥🔥🔥», Лучшая😍😍😍», «Движения яд🔥», «Надя напиши мне пожалуйста 😍😘😘😍», «БЛЕСТЯЩЕ! ГРАНДИОЗНОГО, как я, ОТАРИК ВЕЛИЧАЙШИЙ,ГОДА!♥️», – пишут восхищенные пользователи.

До этого Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья.

Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

На другом снимке с раздела историй, Дорофеева запечатлена в той же позе на сцене, но уже в другом наряде. На ней - мини-платье цвета синий металлик, из-под которого выглядывают чулки. Она также соблазнительно прогнулась вперед.

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