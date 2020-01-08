Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева засветила идеальные ножки прямо на сцене
В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе «истории» звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде, пишет Politeka.net.
На видео она с танцовщицами выступает на сцене в миниплатье с рукавами. Во всем черном, но блестящем Дорофеева по-настоящему зажгла сцену. Под платье она надела ботфорды выше колен, которые отливают в синем неоне.
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Певица показывала разные соблазнительные движения, когда появился Монатик на большом экране. Он плавал под водой на изображении.
Так как фото было опубликовано в Stories, пользователи не смогли его прокомментировать.
Напомним, что ранее певица Дорофеева засветила лишнее в откровенном наряде прямо на сцене. Так, для выступления Дорофеева выбрала телесного цвета наряд, который эффектно подчеркивает ее формы. В какой-то момент девушка нагнулась, продемонстрировав аппетитные формы.
Уточним, что вместе с ней на сцене был и Алексей Завгородний (Позитив). Однако украинцы не смогли высказаться об идеальных формах кумира. Снимки Дорофеева опубликовала в Сторис.
Также напомним, чем занималась певица в первый день нового года. На фото певица в розовых штанах, кроссовках и белой кофте позирует сидя, как бы приготовившись к бегу.
«2020-ый - на старт , внимание ...», - говорится в подписи.
Поклонники не прошли мимо и засыпали Дорофееву поздравлениями и пожеланиями в новом году.
«Надеюсь, что этот год будет лучшим для тебя», «Люблю с новим роком оставайся такою Позитивною», «Успехов в новом 2020 году!🌲❤️ Богиня🥀», «Красавица, поздравлю тебя с Новым годом, желаю тебе счастья здоровья удачи успехов и всего самого самого наилучшего ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишут в сети.
Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене
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