Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и любовью к латексу, похвасталась своим отдыхом в России

Известная украинская певица сейчас отдыхает берегах реки Мзымта, на популярном для россиян курорте Роза Хутор. На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заставив поклонников завидовать ее райским утехам в горячей ванне среди заснеженных гор, сообщает Politeka.net.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами. В этот раз она показала селфи в горячей ванне с полотенцем на голове, которое скрывает ее синие волосы. Однако грудь знаменитость прикрыть забыла.

В Stories Maruv сначала показала селфи в зеркале, на котором стоит в белом халате в пол и со своей необычной прической, держа в руках телефон. После чего певица сняла халат и залезла в ванную под открытым небом, чтобы насладиться горячей водой и видами.

Поклонникам она также подарила наслаждение созерцать виды, но уже более интимного характера. Марув наклонилась и приоткрыла на всеобщее обозрение свою грудь в леопардовом купальнике.

На видео она улыбается от счастья и показывает, что находится вокруг нее.

Напомним, что ранее MARUV показала томные снимки в облегающем платье. Так, на опубликованных снимках MARUV позирует в коротком платье, выставив напоказ «гордость Кардашьян» и «осиную» талию.

Можно заметить, что девушка якобы позирует на фоне диамантов, а образ она решила дополнить элегантной шапкой во французском стиле и высокими ботинками.

Уточним, что поклонники MARUV были лишены возможности высказать восхищение о наряде кумира, поскольку фото девушка опубликовала в Stories.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница MARUV показала аппетитные формы в латексе. Снимками девушка поделилась в Instagram.

«Это было мое самое необычное выступление!», - говорится в подписи.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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