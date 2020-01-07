Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Лорак представила самые пикантные кадры из нового клипа "Мы нарушаем". Каролина позировала в коротеньком топе, оголяющем ее грудь без белья. Немного мрачное начало и яркие кадры после, показывающие яркий отдых во время съемок, произвели фурор среди пользователей.

Как видно, перед камерой Лорак появилась в весьма откровенном черном наряде – на ней экстра-короткая юбка, которая оголила идеальные ножки, и едва скрывающий формы топик, из-под которого выглядывает грудь. Во время небольшого видео, представленного в Инстаграм, заметно как с ее рук слетает черная куртка, которую она держит пальцами. Также звезда в откровенном наряде без смущения заходит в бассейн.

Также знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида.

«Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?», – написала Лорак под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«Красиво!!!», «Какая вы невероятная 😻Настроение отличное✨А у вас как?❤️», «Настроение уже отлично так как увидела вашу фотографию. Просто невероятно красивая😻😻😻А ваше как?♥️», «Боже какая фотка классная😍 откуда столько красоты? Аааааааа вы же в любвиии❤️😘 вам очень идёт любовь Каролиш😘💋😍», «нереальная 😍 настроение хорошее , как у вас ?❤», «где вас так разорвали, Ани ? )».

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