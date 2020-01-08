Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.
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Звезда в этот раз ошеломила пикантными кадрами, сделанными перед очередным концертом. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах и массивной обуви на высоких каблуках во время фотосессии в гримерке перед концертом.
Девушки позировали не только в белоснежных бриджах и кружевных лифчиках, но еще и в специальных костюмах, также дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.
Не так давно ззвезда вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом.
Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop. Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.
Как сообщалось ранее, артистке неожиданно стало плохо в аэрпорту, когда она должна была лететь в Уфу на празднование дня рождения радио Energy. Об этом звезда сообщила в сториз в своем микроблоге в Инстаграм. Maruv призвала поклонников следить за своим здоровьем, хорошо спать и питаться, и не запускать проблемы, как она.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть