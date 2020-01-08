23-летняя американская супермодель Белла Хадид призвала мировое сообщество помочь животным Австралии

Как передает Politeka.net, девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм, призвав по возможности финансово помочь волонтерам, спасающих животных, которые страдают в результате масштабных пожаров.

"1 миллиард живых существ погибших или раненых. Некоторые сгорают от пламени, а некоторые задыхаются от дыма до смерти... их среда обитания разрушается, и при такой скорости коалы исчезнут. @lachlanbailey начал сбор средств... Сбор является некоммерческим, и я уверена, что финансовая помощь будет полезна прямо сейчас, чтобы они могли продолжать заботиться об этих животных... Мне очень жаль, Австралия... Я посылаю вам столько любви, и я молюсь, чтобы это скоро закончилось", - написала красавица в соцсети.

Напомним, по оценкам австралийского филиала Всемирного фонда дикой природы, из-за пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Отмечается, что среди погибших животных – тысячи коал на северном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, какаду и прочие.

WWF отмечает, что на восстановление пострадавших лесов могут уйти десятилетия, а некоторые виды животных могут оказаться на грани вымирания.

Ранее мы сообщали, Беллу Хадид признали самой красивой женщиной планеты, согласно расчетам британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы. Последний заявил, что черты ее лица близки к идеалу – 94,35% "совершенства".

Мы писали, Белла недавно похвасталась жаркими снимками с побережья океана. Девушка отдыхала вместе с подругой Джесси Джо Старк, являющейся дочерью основателей бренда солнцезащитных очков Chrome Hearts.

Красавица предстала на снимках в восхитительном голубом бикини. Правда, на ее фигуре любая одежда будет смотреться сногсшибательно. Подтянутые животик и стройные ножки модели никого не могут оставить равнодушным.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.