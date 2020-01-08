Популярная в свое время певица Наташа Королева, похоже, что водит дружбу с теми же людьми с кем дружат легендарная Алла Пугачева, ее звездный супруг Максим Галкин, и экс-супруг - российский поп-король - Филипп Киркоров

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Наташи.

Так на новых опубликованных фото, почти всегда оптимистично настроенная и позирующая с улыбкой, а также в откровенных позах Королева - предстала пред публикой на атмосферном рождественском снимке.

Кроме Наташи Королевой, на фото присутсвуют еще две пышногрудые дамы, одна из которых Ида Достман - хозяйка дома, где певица отдохнула в Рождество:

«Рождественские встречи в гостеприимном доме у Алика и Иды !!!», - подписала исполнительница свой новый снимок. Госпожа Дотсман одна из самых влиятельных женщин российской столицы - она адвокатесса и замужем за Александром Достманом – известнейший в России и на территории всего постсоветского пространства продюсер, он президент и владелец благотворительного фонда «Артэс». К слову, Алик Достман родом из Украины, Тернопольщины в частности.

На фото дамы позируют в домашних, но стильных вещах, Королева в своем репертуаре - улыбка до ушей, "ноги на ширине плеч", но имидж звезда, все-таки, немного сменила - одежда более закрытая, "молодежная". Расположились российские знаменитости на лестнице у гостинной в доме Достманов - на этой самой лестнице, кстати сказать, частенько позирует сама примадонна российской эстрады Алла Борисовна с супругом Галкиным - семье Достманов и Пугачевой дружны.

Помимо дружбы с уже перечисленными звездами, Алик и Ида дружат также с такими известными личностями, как Игорь Крутой, Филипп Киркоров и многими другими.

Напомним, ранее Наташа Королева пококетничала на камеру, обнажая плечи. Наташа Королева при всем при этом, даже немного сверкнула грудью.

Звезда российской эстрады рассказала в видео, что готовится к Новому году - она прихорашивается якобы перед зеркалом, постоянно то приспуская, то снова приподнимая на себе непонятную вещь, простынь или какую-то ткань.

Многие из подписчиков отметили яркий, даже несколько вызывающий макияж Наташи.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.