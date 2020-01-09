Красавица-комик порадовала поклонников задором и эффектными телодвижениями на камеру

Артистка Студии "Квартал 95" показала стройные ножки и не только...

Екатерина Никитина потанцевала на камеру в одежде с эллементами кож-лака. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

Так на новом опубликованном видео Екатерина Никитина раззадорила публику причудливым танцем на пеньке, также артиска красовалась на обыкновенном тротуаре в лаковых ботинках, чулках или колготах, пальто, шапке и главное - кожаной мини-юбке на замочке.

На кадрах Екатерина всячески извивается в шутливой манере, улыбается, в какой-то момент - она даже споткнулась и рассмеялась.

Поклонникам очень нравится позитивный "настрой" артистки.

Ранее на новом опубликованном видео Екатерина Никитина поздравила всех с наступившим новым годом.

На новом опубликованном видео девушка эффектно отправляет воздушный поцелуй и при этом, частично, видна ее грудь.

Поклонников такая лучезарная и откровенная видео-открытка, где Екатерина красуется в платье с мега-глубоким вырезом, очень порадовала.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.