Артистка Студии "Квартал 95" показала стройные ножки и не только...

Екатерина Никитина потанцевала на камеру в одежде с эллементами кож-лака. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

Так на новом опубликованном видео Екатерина Никитина раззадорила публику причудливым танцем на пеньке, также артиска красовалась на обыкновенном тротуаре в лаковых ботинках, чулках или колготах, пальто, шапке и главное - кожаной мини-юбке на замочке.

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На кадрах Екатерина всячески извивается в шутливой манере, улыбается, в какой-то момент - она даже споткнулась и рассмеялась.

Поклонникам очень нравится позитивный "настрой" артистки.

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🙈🤟🏻❤️ Немного настроения Вам в ленту)🐒 Мои новинки на ногах заставляют меня сходить с ума) Смотреть до конца...👀 Я там летаю если что 😂 • Спасибо @exclusive_shoes_ml за эти бомбы-ракеты на ногах♥️ Любовь с первого взгляда)😏 🔝Качество 🔝Кожа 🔝Дизайн • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Ранее на новом опубликованном видео Екатерина Никитина поздравила всех с наступившим новым годом.

На новом опубликованном видео девушка эффектно отправляет воздушный поцелуй и при этом, частично, видна ее грудь.

Поклонников такая лучезарная и откровенная видео-открытка, где Екатерина красуется в платье с мега-глубоким вырезом, очень порадовала.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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