Артистка Студии "Квартал 95" показала стройные ножки и не только...
Екатерина Никитина потанцевала на камеру в одежде с эллементами кож-лака. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».
Так на новом опубликованном видео Екатерина Никитина раззадорила публику причудливым танцем на пеньке, также артиска красовалась на обыкновенном тротуаре в лаковых ботинках, чулках или колготах, пальто, шапке и главное - кожаной мини-юбке на замочке.
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На кадрах Екатерина всячески извивается в шутливой манере, улыбается, в какой-то момент - она даже споткнулась и рассмеялась.
Поклонникам очень нравится позитивный "настрой" артистки.
Ранее на новом опубликованном видео Екатерина Никитина поздравила всех с наступившим новым годом.
На новом опубликованном видео девушка эффектно отправляет воздушный поцелуй и при этом, частично, видна ее грудь.
Поклонников такая лучезарная и откровенная видео-открытка, где Екатерина красуется в платье с мега-глубоким вырезом, очень порадовала.
Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.
Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.
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