61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун сравнила американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина

Шэрон Стоун всерьез заявила в интервью GQ, что считает Путина сильным лидером своей страны, который всегда действует в интересах России. Дональд Трамп, по ее мнению, хвастун, который не уважает пост президента США. Актриса также заявила, что Трампу вряд ли удастся переизбраться на второй срок на осенних выборах 2020 года.

«Я не хочу, чтобы он (Путин. — ред.) управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. Я просто хочу, чтобы он держался подальше от моего президента. И я хочу, чтобы мой глава государства не вел дела с другими главами, желающими захватить другие страны или мою... Трамп и Путин очень разные», — сказала актриса.

Отметим, что подобные комплименты российскому президенту Шэрон Стоун озвучивает неспроста. Как в 2014 году сообщали немецкие СМИ со ссылкой на источники, близкие к актрисе, Владимир Путин не раз оказывал ей знаки внимания и даже слал личные сообщения. Подруга Стоун, которая пожелала остаться неназванной, рассказала, что актрисе были приятны знаки внимания президента, но она не считала его сексуальным.

Кстати, голливудская актриса однажды лично встречалась с Путиным. Это произошло в декабре 2010 года, когда Путин был премьер-министром России. Шэрон Стоун вместе с другими известными актерами приняла участие в благотворительном вечере, на котором собирали деньги на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Интересно, что Стоун не первая голливудская звезда, которая сравнивает Путина с Трампом. В 2018 году, после пресс-конференции лидеров США и России, актер и политик Арнольд Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп по сравнению с Путиным выглядел как маленькая раскисшая макаронина.

«Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него автограф, селфи или что-то подобное», - посмеялся актер.

Такая критика американского президента привычна для голливудских актеров, ведь большинство из них будут поддерживать на предстоящих выборах Демократическую партию и ее кандидата в президенты.

Напомним, Шэрон Стоун закрутила роман со знаменитым итальянцем: яркие фото.

Как ранее сообщала Politeka, 61-летняя актриса согласилась на откровенную фотосессию для журнала «Allure».

Кроме этого, совсем недавно актриса вышла на публику с 19-летним красавчиком.