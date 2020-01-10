Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего отдыха

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

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На опубликованном снимке MARUV позирует с ярко-синими волосами и в обычном и даже скромном наряде, состоящем из белой блузки и темных брюк с завышенной талией. При этом видно, что девушка специально уложила волосы, чтобы те не вились и ровно лежали без пробора, спрятанные под милой шляпкой

Рядом с Анной позировал и ее супруг вместе с любимым домашним питомцем. Сама звезда немало удивила трогательным и редкими семейным кадром. 

 Пользователи также не остались равнодушны:

«Изольда 😍 прекрасная семья!», «Замечательные 👍💙 очень красивая пара👏❤️ и Изольдочка умиляет как дитятко🐶 верю, что когда будут у вас детишки они будут самы счастливые потому, что мама и папа суперские 👍😍😍😍 Молодцы, love🔥❤️🔥», «Бусинки 😍», 2Вы мне и раньше очень нравились, а с этой идеальной собакой вы уже мой фаровит 😅👌🏿 Очень 🔥❤️», «Собаки это наши маленькие детки. Они даже похожи на нас😍», «Когда Изольда будет ходить в латексе ?)🖤».

Как сообщалось ранее, скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

Звезда решила показать фигуру в пикантном наряде голубоватого оттенка со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.

Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть

 