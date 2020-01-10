Чуть ли не самый популярный артист Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отправился на отдых
Полетел звездный комик релаксировать не один, а со своей семьей - супругой Ксенией, в частности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении.
Так в сториз женщина опубликовала совместное с Евгением фото, где сама улыбается, а Кошевой - серьезен, как никогда. Пара позировала на фоне густых тропических зарослей и речь в мини-посте шла о том, что супруге звезды сцены очень хочется красивых фото.
Но, по мнению Ксении, красивых кадров с отдыха не "дождаться", потому как мужчины в большинстве своем не понимают всей "важности", а также естетического значения живописных кадров, привезенных из отпуска.
Ксения пошутила и сама предстала на фото, вероятнее всего, без мейкапа и в стильной солнцезащите, также на ней была то ли рубаха, то ли туника близкого к персиковому окрасу цвета.
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Ранее сообщалось о том, что в микроблоге студии в Инстаграм поделились свежим роликом. Номер "с новым мужем", которого играет Евгений Кошевой, вызвал эмоциональный отклик у присутствующего в зале Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
По сюжету Кравец с Кошевым вернулись домой с намерением уединиться в интимной обстановке. Но вдруг новый муж говорит, что "не может" и объясняет причину тем, что на него смотрит ее бывший.
Елена подошла к краю сцены и, глядя прямо на Зеленского, обратилась к нему:
"Ну, чего ты пришел, а? Ты ж ушел? Ну, и уходи. Чего ты мне душу-то рвешь?.. Да, я нашла себе нового, но и ты же себе нашел! В ушко он ему шепчет, фоточки в инстаграм они постят... Ты знаешь, что он мне сказал, когда уходил? "Дорогая я ухожу, я должен помочь стране... А самое возмутительное, он сказал, что через пять лет вернется!"
Зал смеялся до слез вместе с президентом.
В итоге, и Лена, и Женя признались, что очень скучают за другом Зеленским. А под конец к ним присоеднились и другие звезды "Квартала": "Ты почаще приходи... Мы понимаем, что с твоей зарплатой ты себе часто "Квартал" не можешь позволить... Но мы тебя по-дружески проведем через сцену, не переживай...".
Пользователей сети несказанно растрогал этот ролик:
"Правильно для всех он друг Владимир Зеленский. Скучают и будут скучать только как по обычному человеку из Квартала. Владимиру Зеленскому".
Напомним, звезда «Квартала 95» взорвал сеть голым фото.
Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потерял часть тела.