Длинноногая красавица Соня Евдокименко - внучка легендарной Софии Ротару - покрасовалась при свете дня и минимуме макияжа

Модель и внучка своей знаменитой бабушки взрослеет и из когда-то симпатичной белокурой девчонки превратилась в настоящую красавицу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной Сони Евдокименко.

Так на новом опубликованном кадре девушка красуется с светлом наряде - на ней штаны, свитер, пончо или накидка, волосы артистка присобрала и эффектно на снимке смотрит в сторону. Зимний антураж вокруг Сони напомнил ее поклонникам сказку-мультик о "Снежной королеве".

Кроме того, Соня так уверенно смотрела вдаль да еще и часто показывает люксовую жизнь в сети, что фолловеры также отметили, мол, куда там, королеве - с Соней - ее красотой и "аппетитами к роскоши" - всякая королева "нервно курит в сторонке".

Ранее на новых опубликованных кадрах со сториз Соня всячески кокетничает на камеру - молодая красавица-блондинка губки поджала "бантиком", послала воздушные поцелуи в камеру, игриво улыбнулась и пообщалась в сети со своими поклонниками.

Очевидно, видео было записано в салоне авто, также фаны Сони отметили, что она прекрасная, как и при минимуме макияжа, так и без него. На модели были яркие аксессуары, розовый свитер и в кадре виднелся "темный" маникюр звезды сети.

Напомним также и о том, что ранее Соня Кей - племянница легендарной Ротару, решила примерять на себя майку хоккеиста.

Племянница Ротару таким образом решила показать, как она любит хоккей.

"А вы любите хоккей так, як люблю его я?"

Фанаты оставили несколько комментариев под фото:

"А Олега в студию , пусть хоть один куплет споёт твоего хита !)", "Я то думаю, куда майки пропадают", "Вперед Херсон, твои фанаты всегда с тобой. Херсонский Днепр".

Ранее мы сообщали, что племянница Ротару соблазнила видом в новом смелом образе.

Соня в этот раз показала себя в гольфе с пайетками. На лице у девушки с украшений сделаны узоры. А волосы собраны так, чтобы получились рожки на голове.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Какая красивая", "Классная".

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

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