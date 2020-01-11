Известная украинская певица MARUV записала срочное обращение после того, как ее обокрали в центре Киева
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.
«Всем привет! Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками. Со всем, так сказать, барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого в Киеве, рядом с Макдональдсом», - отметила она.
Певица также уточнила, как именно выглядела похищенная вещь.
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«Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой «под крокодила» - напишите мне в директ, или лучше – моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы», - уточнила она.
Как сообщалось ранее, украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего отдыха
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.
На опубликованном снимке MARUV позирует с ярко-синими волосами и в обычном и даже милом наряде, состоящем всего лишь из теплой толстовки с капюшоном белого цвета. При этом видно, что девушка без макияжа и каких-либо укладок.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть