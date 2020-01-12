Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников своей фигурой во время рекламной кампании

Звезда снялась в стильной рекламной кампании Versace. В фотосессии и ролике нового кампейна Лопес засветила роскошные формы в удивительных нарядах. Об этом пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица и актриса поразила откровенными нарядами от мирового брэнда. Ради рекламной кампании она облачилась в соблазнительные наряды, которые открывали ее декольте. Некоторые из них были действительно экзотическими: с тропическим принтом, аксессуарами, брестками и т.д. Прическу она сделала такую, чтобы не отвлекала внимание от одежды: прилизала волосы назад.

«Для меня Версаче представляет расширение возможностей. Мечта сотрудничать с моим другом Донателлой Версаче снова в этой замечательной кампании и создать нечто новое и свежее из фрагмента знаковой истории моды», – прокомментировала сама Лопес свое участие в фотосессии.

Кадры в стиле "мода и технологии" напоминают и фильм "Матрица", и клип артистки Waiting For Tonight. В своем Instagram известный бренд указал, что новая кампания несет в себе смысл размытие границ между личной и публичной жизнью в соцсетях.

Напомним, что знаменитая певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять публику внешним видом. Артистка в свои годы решила примерить экстравагантный костюм. На новом опубликованном снимке певица позирует в кожаном, то в латексном литом темном костюме.

Несмотря на то, что следы возраста на лице уже не скроешь никакими "приемчиками" - ни макияжем, ни пластикой - тело, фигура артистки остается предметом зависти многих, даже молодых красавиц Голливуда.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом вышла к фотографам на церемонии «Золотой глобус 2020» в пышном платье с белой юбкой и золотым и зеленым массивным бантом на груди. Дополнили образ массивные украшения на шее и в ушах. Волосы она аккуратно собрала в необычной прическе.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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