Шоумен Руслан Солнцев убеждал, что читал отрывок из мемуаров Надежды Кадышевой, в которых якобы есть скандальные признания артистки.

Бывший участник скандального шоу «Дом-2» Руслан Солнцев опубликовал на своей странице в Instagram отрывок, который, по его словам, он прочел в книге Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл – это я!». В отрывке описывается драка Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной, которая произошла на съемках «Новогоднего огонька».

«Вмазала пару раз этой крашенной бездарной су*ке баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет!», - написано публикации.

Отметим, что пост Солнцева вызвал широкий резонанс в СМИ. Поклонники артисток начали выяснять, насколько правдивой может быть эта информация, а журналисты даже обратились за комментарием к представителям певиц.

Так, концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что публиковать на публику такие признания неэтично. И только невоспитанный человек может такое озвучивать. Сам он в шоке от прочитанного и отмечает, что знает Кадышеву совершенно с другой стороны.

«Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации – мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», - вспоминает Горох.

В пресс-службе театра «Золотое кольцо», в свою очередь, заявили, что описанной книги вообще не существует.

Позже Солнцев, который спровоцировал информационную волну, признался, что информацию не проверял. Якобы он прочел этот отрывок на Фейсбуке и решил продублировать его у себя. Он добавил, что сплетни о том, что между Бабкиной и Кадышевой вражда гуляют давно. Поэтому этот отрывок показался ему забавным и правдоподобным.

К кому таким образом шоумен пытался привлечь внимание – к артисткам или своей персоне – остается загадкой.

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