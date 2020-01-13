Ксения Собчак показала, как Рената Литвинова отметила свой день рождения, омраченный трагическим ДТП

Несчастный случай на дороге не помешал известной российской актрисе отметить свой день рождения. Как выяснилось, вечером 12 января Литвинова все же появилась на собственном празднике в ресторане, где собрались ее родные и друзья. Среди приглашенных оказалась и скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, которая, как сообщает Politeka, поделилась кадрами празднования в своем Инстаграм.

Так, ведущая опубликовала фото из ресторана, на котором Литвинова позирует со своей дочерью.

«С днем рождения! Спасибо за сегодняшний удивительный вечер», - подписала снимок Ксения.

Кроме того, в разделе Сторис она опубликовала короткое видео с праздника. На нем можно увидеть, что Литвинова пришла в ресторан в черном мини-платье, при этом на ее ногах видны следы, похожие на ссадины. Вероятно, эти повреждения Литвинова получила при ДТП.

В комментариях к посту Собчак многие были удивлены, что Литвинова решила отмечать день рождения после того, как ее сбила машина.

«Как? Её же машина сбила, а вы туснуть успели, или как всегда пи...., легкий и ни чего более испуг ! С Днём Рождения», «Обожаю Ренату пусть все машины мира ее объезжают!», «а что она не в больнице? Или не особо её сбили?», - пишут люди.

Напомним, до этого сообщалось, что Литвинова в свой 53-й день рождения прогуливалась по центру Москвы, когда ее сбила машина. Фатальный момент случился, когда она проходила ресторан Макдональдс. Там и произошел наезд.

Во время наезда актриса получила травмы. СМИ сообщают, что у Литвиновой пострадали две конечности: рука и нога.

Кроме того, сама Литвинова впервые прокомментировала инцидент. На своей странице в Инстаграм актриса заверила, что с ней все в порядке.

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