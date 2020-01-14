Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тилльдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. Причем поехала звезда не только с детками, но еще и вместе с коллегой и близким товарищем, с которым часто путешествует.

Несколько часов назад на странице артистки в Instagram появилась фотографии с известным дизайнером Бичолой Тетрадзе. Сама Лобода позировала в черном купальнике и без какого-либо макияжа.

«Класс», «Вы богиня🤤🤤🤤», «Строите новый Рим? 🙄», «😍 и мне😍», «Фигасе L'One постарел», «Бичолла с груди седеет ? 😂 А хотя где ему ещё седеть , если на голове нет волос 😂», «Самые горячие...Люблю вас», «Ну слишком пи@то ❤️😍», «А как же Till Lindemann?😜», «он неземной, а вы все летали?🤪», «А Тиль не ревнует?», – написали в свою очередь пользователи.

Также звезда представила фото со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Пикантности кадру придало то, что артистка приподняла ногу, демонстрируя самому Урганту стройную ножку, обутую в изящные босоножки на шпильке.

Таким образом певица повторила кадр, сделанный для обложки ее нового альбома.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.