Племянница легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей опубликовала видео вблизи

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram звезды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на опубликованном видео в инстаграм Соня Кей показала свое лицо. Она накрасила стрелки и синие тени на глазах, а также подчеркнула контуры губ карандашом. Из образа выбиваются только ее брови, которые слишком светлые по сравнению с цветом ее волос.

Также девушка выбрала белый цвет лака для ногтей, хотя в ее нарядах довольно редко встречается этот цвет.

Так как певица опубликовала видео недавно, поклонники не успели оценить это видео, хотя уже начали появляться первые комментарии, в которых фолловеры назвали ее «очень красивой».

«Бонжур», – поприветствовала она поклонников в сети.

Также для видео она выбрала черный гольф с заклепками на рукавах.

Напомним, что ранее Соня Кей позировала в облегающем боди, который якобы «облепили» бабочки. Часть из них – в районе живота. При этом в руках певица держит бусы. Обратим внимание, что поклонники Сони Кей остались безмолвны – кадры девушка выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, племянница Ротару опубликовала две фотографии в автомобиле. В яркой шапке с помпоном, черном пуховике оверсайз, утепленных черных кедах с подошвой малинового цвета и джинсах необычного кроя певице все равно удалось выглядеть очень органично и даже соблазнительно.

Отметим, что первое фото выглядит более нежным, чем второе. Соня кокетливо опустила глаза ниц и улыбнулась для снимка. На втором фото – заслонила половину лица рукой, дерзко закинула ногу за ногу и подняла телефон вверх, под потолок авто.

В комментариях многие отметили, что им нравится «его» фото, то есть, первое. Некоторым также понравилось и селфи Сони. Остальные же отметили, что обе фотографии хорошие.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

А еще Politeka писала, что племянница Ротару едва удержала прелести в откровенном топе

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару показала, чем занимается дома с мужчиной