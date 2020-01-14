Трагедия произошла в минувшее воскресенье, утром в Австралии. Модель Мэдалин Дэвис умерла при попытке сделать эффектное фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и западных СМИ.

Девис была британкой, юная блондинка-красавица отправилась отдыхать с друзьями, но все закончилось трагично. Так сообщается, что девушка путешествовала по миру – в многочисленных материалах в СМИ отмечается, что она ранее побывала – по версии одних, и только намеревалась полететь – пишут другие в южную Азию, но беда настигла молодую и известную у себя родине модель в Австралии.

Так в погоне за популярностью в соцсетях, девушка накануне непоправимого решила сделать яркое фото-селфи – она взобралась на одну из скал популярного туристического маршрута и навела телефон на себя. Девис хотела запечатлеть себя на фоне восходящего солнца на скалах, но сорвалась в пропасть и разбилась насмерть:

«Она пролетела 30 метров, все произошло практически на глазах у друзей молодой красавицы». Из слов очевидцев, модель пролезла через ограждение и присела на край скалы, достала телефон, после чего ее больше никто не видел...

Как сообщалось ранее, модель Каксми Брутус скончалась на 31 году жизни. Трагедия произошла в США – всемирно известная модель с одной ногой умерла в одной из больниц Нью-Йорка. Как оказалось, Каксми плохо себя почувствовала, ее привезли в больницу с резями в животе, медикам не удалось спасти женщину, спустя какое-то время – она умерла.

30-летняя красавица боролась сразу с несколькими формами рака – в 14 лет у нее нашли рак костей, и позднее рак легких. Борьба девушки с болезнью была продолжительной и мучительной – она потеряла тазобедренный сустав, а вскоре и правую ногу. Несмотря на такие ужасные события в ее жизни, через какое-то время она приехала в США из Африки. Далее, все сложилось наилучшим для девушки с экзотической внешностью образом - она попала в модельный бизнес, работа началась с 2016 года.

Каксми Брутус подписала контракты с Jag Models, после – сотрудничать с Becca Cosmetics, Chromat, Olay.

Известно также, что модель участвовала в показе нижнего белья Savage x Fenty – марка Рианны. Тогда звездная исполнительница акцентировала внимание мировой общественности на невероятном примере храброй девушки, борющейся со страшным заболеванием:

«Королева. Сила. Невероятная красота… Она вдохновила людей по всему миру», – написала после показа Рианна в Twitter.

Напомним, найдено тело известного боксера.

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