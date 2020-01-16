Племянница легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей порадовала поклонников селфи в лифте

Соня Кей показала, как выглядит по дороге на встречи в Киеве. Свой деловой лук она расместила в соцсети. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на фото Соня Кей позирует в лифте в центре Киева. Она надела черные штаны в обтяжку, черный гольф, а также короткую шубку светло-коричневого цвета с нашивкой. Волосы уложила ровными прядями.

«Спешу на встречи, но сначала за кофе», – отметила она.

В комментариях пользователи сети подтвердили, что кофе – обязательно нужно брать.

«Я обычно опаздываю, но за кофе всегда зайду», «это святое», «Вы очень-очень красивая. желаю успехов», «Хорошего тебе дня, яркого настроения», – пожелили фолловеры Сони в сети под фото.

Также Соня Кей опубликовала несколько сториз из машины, а до этого показала фото в халате и с полотенцем на голове.

«На стиле», – подписала она необычный снимок.

Едя в автомобиле за рулем, Соня на камеру рассказала о своем дне: «Сегодня холодно. Поэтому надела уже вот эту штучку и еду по делам. Сегодня дел просто миллиард» – сказала она, показав свои меховые нарукавники на шубке.

После этого она сфотографировала вид из окна, где показала много машин. Певица попала в пробку.

Интересно, что все разговорные сториз и подписи к фото в ленте, Соня Кей делает на родном украинском языке, тем самым показывая пример многим звездам отечественного шоу-биза.

Напомним, что ранее Соня Кей опубликовала видео, где показала свое лицо. Она накрасила стрелки и синие тени на глазах, а также подчеркнула контуры губ карандашом. Из образа выбиваются только ее брови, которые слишком светлые по сравнению с цветом ее волос.

Так как певица опубликовала видео недавно, поклонники не успели оценить это видео, хотя уже начали появляться первые комментарии, в которых фолловеры назвали ее «очень красивой».

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