Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Как стало недавно известно, Анна отправилась вместе с супругом на отдых в Дубаи, откуда уже опубликовала первые кадры из отдыха. На представленных фото она позировала в новом образе. При этом позировала на фоне персидского ковра. Вышло довольно колоритно, ведь ярко-синие волосы певицы довольно забавно сочетались с тканью ковра, имеющего вставки подобного оттенка.

«Persian carpet castle», - подписала звезда фотосессию для Instagram.

Как и ожидалось, поклонники равнодушны не остались:

«Неземная💋😍😍», «Вы везде такая не улыбчивая после потери сумки, не грустите ✊🏻», «Очечи отпад 🔥🔥🔥🔥🔥», «Псилоцибиновые ковры какие то. 😉», «Нужно брать, как раз под цвет волос💙😊 И нимб на месте😇», «Красивая😍💙», «Ковёр-самолёт есть?», «Вообще персидские ковры самые лучшие.Так Персидский он или Эмиратский? Попался бы тебе волшебный, чтоб исполнил все твои желания😊🌎🌛».

А ещё несколько часов тому назад Анна показала себя в новом концертном имидже. Так, певица позировала перед камерами во время новой фотосессии в необычном платье со звериным принтом. Под тонким нарядом, оголяющим плечи звезды, заметен костюм. Так, Анна надела привычный костюм из латекса.

В подписи Корсун отметила, что несмотря на недавнее ограбление (машину Анны ограбили, украв подарки и документы), она готова работать и будет продолжать показывать новые фото в Инстаграм.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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