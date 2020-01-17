Артистка показала, как развлекается во время отдыха с коллегой

Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Как стало недавно известно, Анна отправилась вместе с супругом на отдых в Дубаи, откуда уже опубликовала первые кадры из отдыха. На представленных фото она позировала в новом образе. При этом позировала Анна вместе с подругой, с которой встретилась еще в первый день своего отдыха.

Так, на представленных кадрах артистка позировала в стильном образе. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку. Образ она дополнила обычными солнцезащитными очками и кожаной кепкой.

Отметим, что ярко-синие волосы Анны неизменно привлекли к себе внимание. ПО мнению многих пользователей Инстаграм, артистка будоражит одним лишь видом.

Ранее же Анна показала себя в стильном имидже, дополнив пост комментарием о ситуации с ограблением.

Так, певица позировала перед камерами во время новой фотосессии в необычном платье со звериным принтом. Под тонким нарядом, оголяющим плечи звезды, заметен костюм. Так, Анна надела привычный костюм из латекса.

В подписи Корсун отметила, что несмотря на недавнее ограбление (машину Анны ограбили, украв подарки и документы), она готова работать и будет продолжать показывать новые фото в Инстаграм.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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