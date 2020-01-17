Надя показала, как отдыхала на побережье вместе с Дантесом

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая свой отдых заграницей

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном и даже откровенном виде, пишет Politeka.

Как недавно стало известно, Надя отправилась на отдых вместе с коллегой по работе и своим супругом Владимиром Дантесом.

Несмотря на переменчивую погоду в Доминикане, где отдыхает звезда с супругом, пара продолжает наслаждаться отпуском и делиться оттуда яркими кадрами. В этот раз Надя показала, как отдыхала вместе с Дантесом на побережье.

На представленном кадре певица позировала в купальнике черного цвета, а ее супруг в обычной футболке такого же оттенка. Отметим, многим поклонникам показалось, что пара выглядит очень похожей друг на друга.

«Котики», «лучшие!!!!❤️❤️❤️❤️», «Вы с годами становитесь все больше и больше похожи ❤️❤️❤️», «Красивые😍», «Такие красивые🔥», «Какие милые😍😍😍», «Ты самая лучшая красивая и такая лучшая можешь сказать когда новая песня?❤️❤️❤️», «😍😍😍😍 Какие вы красивые ❤️❤️», «Пара 🔥😍», – написали восхищенные поклонники.

Днем ранее певица также показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в одном лишь тоненьком купальнике ярко-розового оттенка.

Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

«Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — написала Дорофеева под новым постом, заинтриговав поклонников. По мнению многих пользователей, Надя сильно похудела и выглядит уставшей.

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