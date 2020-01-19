Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина показала стройные ножки в экстремальном мини

Звезда выбрала кожанный наряд коричневого оттенка, пишет Politeka.net. Необычное платье подчеркнуло богатсва украинской знаменитости: стройные ножки, тонкую талию и грудь.

Актриса распустила длинные волосы, а на ее лице едва можно было заметить макияж. Очевидно, естественная красота Мишиной завораживает и женщин и мужчин.

Ксения позировала на сцене, она улыбалась, и даже делала вид, что поет в микрофон, а также сфотографировалась рядом со знакомой.

В посте артистка рассказала, что побывала на презентации проекта "Голос страны" и пожелала успеха участникам.

"Всегда мечтала красиво петь, но увы... Обожаю слушать красивенные голоса и в этом сезоне будет потрясающий состав... Ребята-участники, всем желаю большой удачи... этот период займёт почетное место в автобиографии каждого)", - подписала снимки Мишина.

За полчаса пост актрисы собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Какая красотка !", "Когда приедете в Севастополь?", "Мишенька красивая", "Богиня", "Невероятная 🔥", "красотка♥️", "Ксения, я думаю, что Вы и поёте неплохо. Талантливый человек- талантлив во всём!!!", "Божественно Красивая девушка❤️❤️❤️❤️❤️", "Красотка 😍 платье бомба 🔥", "КАК ВСЕГДА 😍😍😍😍😍😍😍ШИКАРНАЯ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Умница, красавица ❤️", "Ксения! Очень красивая и замечательная удачи тебе", "Какая ты красивенная 🤤😍❤️", "Самая лучшая 😻❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Ксения Мишина опубликовала новое фото с сыном.

Внимание подписчиков притянул необычный цвет волос мальчика. Оказывается, сыну звезды сделали модную прическу, покрасив волосы в синий цвет.

За 14 часов пост артистки собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые люди были в шоке от увиденного и написали, что против таких экспериментов с внешностью ребенка.

Ранее мы писали, что Ксению Мишину сфотографировали со стороны в то время, как она находилась на лавочке и общалась с коллегой в капюшоне.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте

Также Politeka сообщала, что победительница «Танцев со звездами» Мишина выдала правду об отношениях с Остапчуком.