Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Звезда довольно жестко следит за фигурой и уделят внимание тренировкам даже в отпуске.

Такие физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

Звезда позировала возле нескольких ведер знаменитой сети «КFC» и даже попробовала несколько кусочков на камеру. Сама артистка выглядела довольно привлекательно в легком платье и с блестящем макияжем на лице.

Также недавно в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.