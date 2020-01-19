Комик на время решила попробовать себя в роли фотомодели

Когда-то звездная ведущая «Орел и Решка », комик Анастасия Ивлеева показала, как многогранна и талантлива

Артистка решила поработать в качестве модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ и сети.

Так на новом опубликованном видео, девушка предстала с совершенно неожиданной прической – короткими волосами, стрижкой, практически, под "мальчика". Звезда «Орла и решки» большая любительница всяких экстравагантных выходок, и в этот раз она покрасовалась в студии не только в эффектном неожиданном образе, но и в откровенном наряде.

На Анастасие был совершенно удивительного цвета - по типу светло-лилового - боди с удлиненными рукавами, она смело позировала перед камерами, расставив ноги и всячески, как отметили многие ее подписчики, умело позировала, направив свой взгляд прямо в объектив фотоаппарата.

Фолловерам очень такой образ Насти понравился, но нашлись, в своем меньшинстве, разумеется и такие, которые раскритиковали ведущую и за наряд, и за неумение позировать, как модель, и за "перекачанное грубое" тело.

Ранее сообщалось о том, что Настя перекрасила волосы в «ядерный малиновый». Настя позирует у зеркала, и с помощью типичного сэлфи показывает, как преобразилась. Преобразилась, считают одни, другие – что знаменитость себя «изуродовала».

Звезда «Орла и решки» большая любительница всяких экстравагантных выходок, в частности – она не прочь частых экспериментов со внешностью. Что ж, похоже, под Новый год артистка решила превратиться в персонажа из Диснеевского мульта.

Стоит также отметить, что многим ее фанам образ понравился:

«Ничего себе!»

«Жжете»

«Молодца»

«Очень круто»

Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.

Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.

Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.