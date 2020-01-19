Участница популярного дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым снимком
Как пишет Politeka, 29-летняя украинская певица Надежда Дорофеева активно ведет своей блог в Инстаграм, где показывает поклонниками яркие фото, сделанные как во время фотосессий, так и в повседневной жизни. Там же артистка делится своими мыслями.
На этот раз Дорофеева выложила новый снимок, на котором позирует в брючном костюме кофейного цвета и черных кроссовках перед открытой дверью. Волосы певицы растрепал ветер.
В подписи к фото Надя Дорофеева поделилась своими размышлениями о страхах и борьбе с ними.
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«Новое» для нас - будто страшная закрытая дверь в заброшенном доме . Войти страшно, ведь там неизведанное.
Но нужно бороться с этих страхом.
Шаг вперёд. Новый этап. Открывать
и пробовать. Если не получается, снова дверь.... Вперёд!», - написала артиска.
В комментариях фоллоеверы не заставили долго ждать и приянлись комментировать увиденное.
"Люблю сильно сильно, ты самый лучший, самый яркий лучик света в моей жизни",
" Так вот что они без друзей делают! Надя не бойся входи, может там клад спрятан, разбогатеешь еще❤️",
" Это как в мультике " корпорация монстров",
" Че эт тебя на философию потянуло ?", - пишут в сети.
Ранее артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.
Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.
Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.
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