Участница популярного дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым снимком

Как пишет Politeka, 29-летняя украинская певица Надежда Дорофеева активно ведет своей блог в Инстаграм, где показывает поклонниками яркие фото, сделанные как во время фотосессий, так и в повседневной жизни. Там же артистка делится своими мыслями.

На этот раз Дорофеева выложила новый снимок, на котором позирует в брючном костюме кофейного цвета и черных кроссовках перед открытой дверью. Волосы певицы растрепал ветер.

В подписи к фото Надя Дорофеева поделилась своими размышлениями о страхах и борьбе с ними.

«Новое» для нас - будто страшная закрытая дверь в заброшенном доме . Войти страшно, ведь там неизведанное.

Но нужно бороться с этих страхом.

Шаг вперёд. Новый этап. Открывать

и пробовать. Если не получается, снова дверь.... Вперёд!», - написала артиска.

В комментариях фоллоеверы не заставили долго ждать и приянлись комментировать увиденное.

"Люблю сильно сильно, ты самый лучший, самый яркий лучик света в моей жизни",

" Так вот что они без друзей делают! Надя не бойся входи, может там клад спрятан, разбогатеешь еще❤️",

" Это как в мультике " корпорация монстров",

" Че эт тебя на философию потянуло ?", - пишут в сети.

Ранее артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.

Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.

Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.

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