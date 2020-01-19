Популярная украинская исполнительница MARUV показала аппетитные формы в элегантной позе на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица сидит в одном купальнике возле бассейна, а фотографирует ее супруг – Александр Корсун.

Обратим внимание, что на другом снимке MARUV позирует уже в мокром купальнике спиной, эффектно подняв руки. Однако поклонники звезды остались безмолвны – кадры она выбросила у себя в Сторис.

Более того, девушка также показала видео, как они с мужем пытаются выехать с Бали, столкнувшись при этом с огромной очередью в аэропорту.

Как сообщалось ранее, недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением.

До этого мы писали, что Анна уже неоднократно хвасталась стройной фигурой в соблазнительных бикини в Инстаграм. Похоже, артистка решила принять эстафету от звездных коллег и продолжить пляжную тематику на своей странице.

На этот раз загорать и купаться певица отправилась в Дубаи, где и устроила жаркую фотосессию на пляже. Для съемки звезда выбрала классический цельный черный купальник с пикантными вырезами под грудью.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть