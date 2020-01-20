Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.
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Ранее Анна уже неоднократно хвасталась стройной фигурой в соблазнительных бикини в Инстаграм. Похоже, артистка решила принять эстафету от звездных коллег и продолжить пляжную тематику на своей странице.
На этот раз загорать и купаться певица отправилась в Дубаи, где и устроила жаркую фотосессию на пляже. Для съемки звезда выбрала классический раздельный серебристо-черный купальник с тоненькими завязочками.
До этого же артистка позировала в стильном образе. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку, также на Анне можно заметить джинсовую-мини юбку серого цвета. Образ она дополнила обычной повязкой с бантом, а главной изюминкой образа стали ботфорты черного цвета на массивной тракторной подошве.
Отметим, что ярко-синие волосы Анны неизменно привлекли к себе внимание. По мнению многих пользователей Инстаграм, артистка будоражит одним лишь видом.
Как сообщалось ранее, скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта.
Звезда решила показать фигуру в пикантном наряде голубоватого оттенка со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.
Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
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