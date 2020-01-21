Украинская актриса студии "Квартал 95" опубликовала смелое фото

Экзотическая красотка Элина Мбани некоторое время назад опубликовала снимок, на котором показала оголенные части тела, пишет Рoliteka.net.

Артистка фотографировалась снизу, поэтому было видно обнаженное бедро. Элина предстала в серой кофте и черных трусиках с кружевом.

Она наклонила голову вбок, посмотрев прямо в объектив, и улыбнулась. На нижнем веке звезды - нарисована желтая стрелка, которая дополняет столь откровенный образ. Вероятно, больше макияжа на артистке нет.

Позади Мбани виднеется шкаф и открытая дверь.

"Пришла с фотосессии)", - подписала снимок Мбани.

За час пост звезды "Квартала 95" собрал пости 200 лайков и немного комментариев.

"У Вас ножки голые, мне за Вас холодно", - написал один из пользователей.

Стоит отметить, сейчас на страницу экзотической красавицы подписаны почти 5000 пользователей сети.

Напомним, Элина Мбани опубликовала фото, на котором предстала с ярким макияжем желто-оранжевого цвета.

Элину сняли крупным планом, поэтому не было видно, что на ней надето, выглядывала лишь частичка черного наряда.

За два часа пост звезды "Квартала 95" собрал почти 200 лайков и парочку комментариев.

Ранее мы писали, что Элина Мбани устроила «грязные танцы» просто на камеру, демонстрируя всем свои элегантные изгибы.

«Хорео», - говорится в посте звезды.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним также, что Элина Мбани выложила в сеть видео, где она просто мастерски исполняет трюки в танцевальной студии.

На кадрах девушка красовалась в леопардовых лосинах и черном топе. Она решила запечатлеть себя на память, сделав откровенный снимок-селфи. Кроме того, сеть просто взорвали зажигательные танцы артистки.

Мбани принимала откровенные позы, а когда фотографировалась и вовсе – расставила ноги.

Ранее сообщалось, что Мбани выложила в сеть фото, где она красуется у зеркала. Ее глаза просто сияли. Для снимка она выбрала майку на тоненьких бретелях.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, горячая красотка из Квартал 95 без капли стыда посветила грудью: «Вот это формы!»

Также Politeka писала, что горячая красотка из Квартал 95 без стыда засветила свою гордость в сетке: «Огонь!»