Популярная украинская актриса Елизавета Василенко похвасталась фотографиями с Бали.

Снимки артистка, которая сыграла главную роль в сериале «Школа», опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.

21-летняя Василенко выложила сразу несколько фотографий в блестящем сером купальнике и шортах на фоне океана. Свой пост она подписала: «Спасибо, мои дорогие братцы, за такую ​​возможность! Бесконечно счастлива и благодарна».

Пост актрисы набрал уже более 80 тыс. лайков и 250 комментариев. Интересно, что практически все комментарии положительны. Либо у молодой актрисы совсем нет хейтеров, либо она удаляет нелицеприятные комментарии из своей ленты. Последнее вполне возможно, потому что девушка очень активно в своем Инстаграм. На многие приятные комментарии она отвечает благодарностью или сердечком.

А поклонники звезды не скупятся на комплименты.

«Божественная, шикарная, лучшая», «Кайфовая», «Такое солнышко», «Воу, как красиво, и ты, и море», «Первая фотография очень красивая и передает ту атмосферу», «Боже ты на этих фотографиях такая счастливая».

Отметим, что Елизавета Василенко стала популярна благодаря роли в сериале «Школа», который выходил на телеканале «1+1». Там она сыграла самую популярную девушку в школе – Лолиту Гавриленко. Это дебютная роль Лизы в кино. До этого она была моделью - ездила на съемки в Японию, Китай и Южную Корею. Интересно, что в портфолио молодой актрисы есть и ню-фотосессии.

Кроме актерской карьеры девушка планирует развиваться и в музыке. В 2018 году она презентовала свою первую песню «Может быть». Также девушка снималась в клипах других исполнителей.

Из личной жизни актрисы известно, что во время съемок сериала «Школа» она встречалась с коллегой по проекту – актером Александром Петренко.

Напомним, что Эмили Ратаковски решилась на безумство ради соблазнительных кадров: "Горячее некуда".

А Politeka писала, что архивные снимки актеров «95 Квартала» времен КВН взорвали сеть: «Сами на себя не похожи».

Также Politeka сообщала, что что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.