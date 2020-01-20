Мировая знаменитость в свои 50 еще рискует надевать "смелые" наряды

Знаменитая певица, актриса, предприниматель, мама, а с недавних пор - еще и невеста - Дженнифер Лопес не перестает удивлять публику

Артистка в свои 50 лет вышла в свет в вечернем наряде с глубоким горизонтальным декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой Джей Ло.

Так на новых опубликованных снимках дама позирует в эффектном черном вечернем платье в пол, держась за своего возлюбленного Алекса Родригеса - звезду бейбола.

Как известно, Дженнифер и Алекс теперь всюду появляются вместе - они долго встречались и не так давно обручились. Пара посетила светское мероприятие.

44-летний Родригез надел классику черного цвета, а его дама блистала с лаконичной прической, вечерним макияжем на лице и, вероятно, в бриллиантах. Больше всего фолловерам Лопес нравится ее уверенность в себе и глубокое декольте, а также платье "в облипку" с внушительным шлейфом - яркое тому подтверждение.

Ранее, артистка в свои уже не совсем молодые годы решила облачиться в очень экстравагантный костючик.

Так на новом опубликованном снимке дама позирует то ли в кожаном, то ли в латексном литом темном костюме - волосы звезда подобрала вверх, взгляд "хищницы" - звездная красавица в своем репертуаре.

Как известно, Дженнифер Лопез не много, не мало 50 лет, но при этом она в очередной раз собралась замуж, воспитывает детей, выступает и вообще - продолжает вести активный образ жизни.

Несмотря на то, что следы возраста на лице уже не скроешь никакими "приемчиками" - ни макияжем, ни пластикой - тело, фигура артистки еще остается предметом зависти многих, даже молодых красоток Голливуда.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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