Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
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Звезда довольно жестко следит за фигурой и уделят внимание тренировкам даже в отпуске.
Такие физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах.
Любит артистка также сниматься в стильных и довольно откровенных фотосессиях. Демонстрирующих ее фигуру. При этом на фан-аккаунтах в Инстаграм многие кадры поклонники публикуют сами, еще до появления фото на странице самой артистки. В этот раз на одном из таких аккаунтов появилось фото со стильной фотосессии Светланы.
Артистка позировала в одном лишь нижнем белье черного оттенка. Грудь артистки при этом едва скрыло кружево, а лицо прикрыто ее же светлыми волосами. Отметим, поклонники певицы пришли в восторг от яркого кадра.
Также недавно в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.
Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.
Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.